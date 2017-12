Der kleine Emil-Ocean macht seinem ausgefallenen Namen alle Ehre. Zusammen mit Papa Peer Kusmagk (42) und Mama Janni Hönscheid (27) ging es für das Baby über Weihnachten jetzt ab in den Kuba-Urlaub – und dort befindet sich der Junge im warmen Wasser ganz in seinem Element.

Janni und Peer entflohen der Kälte Deutschlands über die Weihnachtstage lieber und lassen nun auf der exotischen Insel die Seele baumeln. Die Reise war für die dreiköpfige Familie stressig und anstrengend, jetzt ist erstmal relaxen angesagt. Und das können Peer und Sohnemann Emil-Ocean offensichtlich am besten im Hotelpool vor malerischer Kulisse. Bei Instagram postete der Schauspieler ein süßes Pic von sich und seinem Nachwuchs beim Planschen in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Dazu schrieb er: "Nicht der schlechteste Ort, um uns vom Jetlag zu erholen."

Der vier Monate alte Knirps konnte in seinem sehr jungen Leben schon einiges erleben. Ob den ersten Red-Carpet-Auftritt, den ersten Flug – Emil-Ocean reiste mit seinen Eltern nach Fuerteventura – oder den ersten Surf-Unterricht von Profi Mama Janni. Der kleine Mann ist bei allen Abenteuern mit am Start und darf jetzt in einem kubanischen Pool erste Schwimmversuche wagen.