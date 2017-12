In diesem Jahr macht Daniela Katzenberger (31) Kamera-Diät: Keine Fernsehteams an Heiligabend! Das sah im vergangenen Jahr noch ganz anders aus. Ganz Deutschland konnte dank ihrer Live-TV-Show mit Ehemann Lucas Cordalis (50) und Töchterchen Sophia (2) unterm Baum sitzen. Ob die Katze den Trubel an den Feiertagen im kleinen Kreis nicht doch etwas missen wird?