Bald ist es wieder so weit! Alle Jahre wieder flimmern zur besinnlichen Weihnachtszeit alte Filmklassiker über die Bildschirme. Egal, ob man das frohe Fest mit Kevin McCallister alleine in New York verbringt oder sich zum hundertsten Mal die Liebesgeschichte von Sissi und ihrem Franz ansieht, für jeden Filmgeschmack ist etwas dabei. Promiflash stellt euch hier die fünf schönsten Weihnachtsfilme aller Zeiten vor.

Szene aus "Der kleine Lord"

1. "Der kleine Lord"

Seit 1982 bringt Ricky Schroeder (47) als kleiner Lord jedes Jahr aufs Neue Frohsinn in das Haus vom Earl of Durincourt (Sir Alec Guinness, 103). Der mürrische Adlige ist auf der Suche nach einem Nachfolger und hat sich dafür seinen verstoßenen Enkel Cedric "Ceddie" Erol ausgesucht. Doch nachdem der das Herz seines Opas gerade zum Erweichen bringt, erhebt plötzlich ein anderer Anspruch auf das Erbe.

"Das letzte Einhorn", Zeichentrickfilm von 1982

2. "Das letzte Einhorn"

Auch der Klassiker über das einsame Einhorn erfreut seit 35 Jahren die Zuschauer. In dem Zeichentrickfilm begibt sich das Tier auf eine gefährliche Suche nach seinen Artgenossen. Unterstützt wird es dabei vom Zauberer Schmendrick und der Räuberbraut Molly Grue.

Libuse Safrankova in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

3. "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Der Märchenfilm beruht auf dem gleichnamigen Märchen und Grimms Version von "Aschenputtel" aus dem Jahr 1819. In der tschechischen Produktion geht es um Aschenbrödel, die mit ihrem Vater, ihrer Stiefmutter und deren Tochter auf einem Bauernhof lebt. Dort muss sie die schweren Arbeiten erledigen. Als das junge Mädchen eines Tages in den Wald geht, trifft sie dort auf den Sohn des Königs. Der Knecht des Prinzen schenkt ihr drei Zaubernüsse, die ihr weitere Begegnungen mit dem Thronfolger ermöglichen. Von da an nimmt das Schicksal seinen Lauf.

Macaulay Culkin in "Kevin allein zu Haus"

4. "Kevin – Allein zu Haus"

In der Komödie von 1990 geht es um den kleinen Kevin, der zu Weihnachten von seinen Eltern zu Hause vergessen wird. Als zwei Einbrecher versuchen in das Haus der Familie einzudringen, wehrt sich der Achtjährige mit allen Mitteln. Eine lustige Verbrecherjagd mit vielen Fallen und Scherzen beginnt. Mit der Rolle des kleinen Frechdachs' wurde Macaulay Culkin (37) weltberühmt. Doch die Schattenseiten des Ruhms gingen an ihm nicht spurlos vorbei. Er rutschte privat in die Drogen- und Alkoholsucht ab.

Romy Schneider bei einer Pressekonferenz zum Film "The Victors" 1962

5. Die "Sissi"-Filme

Die Geschichte rund um die österreichische Kaiserin Elisabeth wurde in den 1950er-Jahren verfilmt. In drei Teilen wird die Lovestory von Prinzessin Sissi und ihrem Franz erzählt. Nicht nur die ewigen Streitereien mit ihrer Schwiegermutter Kaiserin Sofie, sondern auch Sissis plötzliche Krankheit machen ihr das Leben schwer. In den Hauptrollen verzaubern seit über 60 Jahren Romy Schneider (✝43) und Karlheinz Böhm (✝86).



