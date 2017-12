"2017 stand ich nicht nur den größten Herausforderungen meines Lebens gegenüber, sondern habe auch das größte Glück erfahren", postete Jamie bei Instagram. Mit neuer Energie kann die ganze Familie Spears jetzt in das neue Jahr feiern und sich schon jetzt auf den Neuankömmling freuen! Glaubt ihr, die beiden bekommen einen Jungen oder ein Mädchen? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.