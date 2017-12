Bereut Eminem (45) seine Vergangenheit? Der Rapper veröffentlicht kürzlich sein neues Album "Revival". Vier Jahre ist seine letzte Platte bereits her und er hat lange an den Songs gefeilt. Doch nicht immer gab der Musiker sich anscheinend so viel Mühe mit seinen Stücken. Tatsächlich gibt es sogar ganze LPs, auf die er so gar nicht stolz ist.