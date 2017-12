Im Gespräch mit Us Weekly plauderte die 63-Jährige aus: Ihr jüngster Enkel kommt eindeutig nach seinem Papa. "Der Junge hat manchmal so ein böses Starren, so wie Jay manchmal, das ist so süß!", verriet Tina. Baby Rumi hingegen scheint auf die Sonnenschein-Taktik zu setzen, um ihre Liebsten zu bezaubern: Sie sei die ganze Zeit glücklich und niedlich, berichtete ihre stolze Oma und schwärmte weiter in höchsten Tönen davon, Großmutter von gleich zwei Babys zur selben Zeit zu sein.