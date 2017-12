Hollywood im Baby-Fieber! Nicht nur Eva Longoria (42) erwartet ein Kind – auch Sängerin Jamie Lynn Spears (26) ist schwanger. Das verkündete die Musikerin am Heiligen Abend auf ihrem Social-Media-Account. Damit wird Schwester Britney Spears (36) schon wieder Tante. Im Netz hat sich die Princess of Pop jetzt zu den Hammer-News geäußert!

"Maddie wird die beste große Schwester überhaupt! Ich freue mich so für Jamie! Ich liebe euch alle so sehr", rührte Britney bei Twitter. Die Geburt des Spears-Sprosses macht Britney nächstes Jahr zur dreifachen Tante. Schwester Jamie hat bereits Tochter Maddie aus einer früheren Beziehung. Brüderchen Bryan machte Britney mit der kleinen Sophia Alexandra zur Tante. Der Megastar postete sogar schon ein Video der kleinen Lexie auf ihrer Social-Media-Seite. Das Gesangstalent scheint also in der Familie zu liegen.