Fiona Erdmann (29) hat das Weihnachtsfest nicht so sehr herbeigesehnt, wie manch anderer Promi. Das Model musste in diesem Jahr einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Noch-Ehemann Mohamed starb bei einem Autounfall . Im Netz ließ Fiona ihren Gefühlen jetzt freien Lauf!

Die letzten Wochen verbrachte die Powerfrau jetzt damit, das Haus ihrer geliebten Mutter auszuräumen: "Ich bin hier seit Wochen so in meinem Tunnel und dem Umzugsstress, dass ich schlichtweg keine Zeit für Weihnachten habe." Die Ablenkung scheint Fiona sehr gut zu tun: "Ich bin aber ehrlich gesagt, ganz fein damit." Die Laufsteg-Schönheit blickt dennoch positiv in die Zukunft: "Ich verfolge gerade meine Ziele, habe einen ziemlich verrückten Plan und lass mich von nichts abbringen." Was sie genau für einen Plan im Auge hat, verriet das Model leider nicht.