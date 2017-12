Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Stalker nicht an die Bewährungsauflagen hält: Bei seiner Urteilsverkündung vor zwei Jahren wurde Joshua Stockton die Teilnahme an einer Therapie verordnet. Als er einige Tage wegen guter Führung nach Hause durfte, habe er sich sofort an den PC gesetzt und Miranda mit Nachrichten bombardiert, was zu seiner sofortigen Rückkehr in die Therapie-Einrichtung führte. In seinen Nachrichten gestand er ihr damals seine Liebe, die unerwidert blieb. Der traurige Mail-Höhepunkt: Joshua drohte dem Promi mit Suizid.