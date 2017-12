Serena Williams (36) ist eine echte Power-Mama. Nur vier Monate nach der Geburt von Töchterchen Alexis Olympia will das Tennis-Ass wieder den Schläger in die Hand nehmen. Ein festes Datum für ihr Comeback gibt es auch schon!

Am 30. Dezember wird Serena bei einem Einladungsturnier in Abu Dhabi auf dem Platz stehen: "Ich bin sehr glücklich, dass ich in Abu Dhabi erstmals nach der Geburt meines Kindes wieder auf dem Platz stehen werden", wird die Sportlerin auf der Homepage des Veranstalters zitiert. Es ist Serenas erstes Match seit den Australian Open im Januar in Melbourne. Ihre Gegnerin kurz vor Silvester: Jelena Ostapenko aus Lettland. Die Tennis-Königinnen haben noch nie gegeneinander gespielt!