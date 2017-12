Pünktlich zum Familienfest versendet der frischgebackene Zweifachpapa süße Weihnachtsgrüße an seine Follower: "Frohe Weihnachten, von meiner Familie an euch und eure Liebsten", wünscht der Fußballer am zweiten Weihnachtstag auf Instagram. Seinen festlichen Worten bleibt der Kicker treu, denn: Zum ersten Mal ist seine ganze Rasselbande auf ein und demselben Schnappschuss zu sehen. Darauf könnten weder die Neu-Eltern noch das stolze Brüderchen des kleinen Engels in Weiß mehr strahlen.