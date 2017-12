Der Ex-DSDS-Star will seine Beziehung lieber privat halten! 2012 gewann Luca Hänni (23) die neunte Staffel der Castingshow – jetzt startet der Sunnyboy mit seiner neuen Single "Powder" durch. Dementsprechend wird der 23-Jährige natürlich auf viele Events eingeladen. Doch eine Person fehlt auf den Veranstaltungen: Lucas Freundin Tamara. Der Sänger verriet jetzt, warum das so ist.