Familie wird bei ihr großgeschrieben! Immer wieder lässt TV-Sternchen Sylvie Meis (39) ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Erst kürzlich offenbarte sie im exklusiven Promiflash -Interview, dass sie besonders zur Weihnachtszeit gerne mit ihren Liebsten zusammenrücke – so tanzte die hübsche Blondine in diesem Jahr in gleich drei Ländern um einen Christbaum. Der Familientreff in Belgien barg aber noch einen weiteren Anlass für die Meis-Reunion: Großmama Joanna feierte ihren 90. Geburtstag!

"Diese wunderschöne Frau ist meine Großmutter Joanna. Ich bin so unglaublich dankbar dafür, heute ihren 90. Geburtstag im Kreise unserer ganzen, großen Familie in Belgien feiern zu können", platze die Fernsehmoderatorin in ihrem Instagram-Post vor Familienglück. Der Schnappschuss zeigt sie und die Dame der Stunde an ihrem Ehrentag am 25. Dezember. Oma und Enkelin strahlen um die Wette – da weiß man sofort, von wem die Designerin ihr Happyface geerbt hat. "Ich bin so stolz auf dich 'Moemoe', ich liebe dich so sehr", ließ Sylvie ihre Kindheitsheldin wissen.