Wer hätte gedacht, dass sich hinter dem 20-Jährigen ein echter Musiker verbirgt? Bis auf eingefleischte Fans hätte wohl niemand gewusst, dass KJ, der gebürtig auf den Namen Keneti James Fitzgerald Apa hört, mit einem Fuß in der Musikwelt verankert ist. Im Jahr 2012 erschien sein erstes Album "The Third Room", das neun selbstgeschrieben Gitarrenwerke des Schauspielers enthält. In der Beschreibung der Platte heißt es: "Das Album besteht aus modernen, freifließenden Fusion-Rock-Beats mit einem Hauch von Latin Rock in einigen Tracks."