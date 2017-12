Unglaubliche Geschichte! Spätestens seit ihrer Rolle in "The Wolf of Wall Street" ist Margot Robbie (27) ein gefragter Hollywood-Star – Set-Alltag ist für sie absolute Routine. Ein Filmemacher schaffte es aber vor Kurzem, die Schauspielerin zu überraschen. Mit einer kreativen Idee entlockte er ihr ein krasses Geheimnis: Margot fand menschliche Überreste!

"Der Regisseur hat jeden gefragt, ob er die verrückteste Sachen aufschreiben könnte, die ihm jemals passiert ist", erklärte Margot im Interview mit The Hollywood Reporter. Das Spannende daran: Erst am Ende der Dreharbeiten, nachdem die Crew rund zwei Monate miteinander verbracht hatte, wurden die Zettelchen vorgelesen. "Und du musstest erraten, welche Geschichte von wem stammt", erzählte die Blondine. Neben einem Überlebenden eines Flugzeugabsturzes und einer Verlobung mit dem Prinzen von Sansibar habe auch Margots Erlebnis alle überrascht: "Ich habe einmal – und niemand hat geahnt, dass ich es war – einen menschlichen Fuß am Strand in Nicaragua gefunden!"