Geheimer Jahreswechsel: "Bachelor"-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn (26) und ihr Sebastian Pannek (31) sind bis über beide Ohren verliebt – und teilen das auch gerne mit der ganzen Welt! Noch vor einem Jahr sah das aber ganz anders aus. Bis die Kuppelshow Der Bachelor ausgestrahlt wurde, mussten sie ihre Liebe geheim halten. So wurde auch das erste gemeinsame Silvester zum Versteckspiel. ”Davon weiß natürlich keiner. Wir waren in Amsterdam. Wir haben uns da so eine kleine Hütte gemietet in so einem kleinen Dorf”, verriet Clea-Lacy exklusiv gegenüber Promiflash bei der Deutschlandpremiere des Musicals "Kinky Boots". Durch einen Zufall wurde der Silvesterabend dann aber noch zu etwas ganz Besonderem!