Was für eine herzerwärmende Aktion! Seit über dreißig Jahren erfüllt die Make-A-Wish-Foundation Wünsche schwer kranker Kinder. Oft ganz oben auf der Wunschliste: ein Treffen mit dem Idol ! So auch bei der 9-Jährigen Rayna Massie, bei der vor zwei Jahren ein Gehirntumor festgestellt wurde. Sie ist ein riesiger Katy Perry -Fan. Klar, dass die US-Musikerin da nicht lange fackelt. Mit einem besonderen Treffen ließ die "Swish Swish"-Sängerin jetzt den Traum des kleinen Mädchens in Erfüllung gehen.

Der US-Star erklärte nach dem rührenden Treffen, weshalb ihr so viel an der Aktion lag: "Ich glaube fest daran, dass Musik Medizin ist und die Macht besitzt, Menschen zu heilen und zu inspirieren. In meiner Kindheit war es meine Medizin und das Einzige, was ich verstanden habe."