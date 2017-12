Bedrückender Jahrestag für die Star Wars-Familie! Carrie Fisher (✝60) starb heute vor genau zwölf Monaten völlig überraschend – und hinterlässt in Hollywood bis heute eine Riesenlücke. Ihr Fehlen schmerzt ihre Fans aktuell aber mehr, denn je: Seit wenigen Tagen flimmert das Ausnahmetalent zum wahrscheinlich letzten Mal in ihrer größten Rolle Prinzessin Leia in "Star Wars: Die letzten Jedi" über die Kinoleinwände.