Darüber hat sie aber lange geschwiegen! Liebestechnisch lief es für Sylvie Meis (39) in den vergangenen Monaten eigentlich prächtig! Im April verkündete sie im Netz ihre Verlobung mit dem Geschäftsmann Charbel Aouad . Die beiden hatten sich vor drei Jahren in Miami kennengelernt. Doch zu der Hochzeit wird es nie kommen: Das Paar hat sich bereits im Oktober getrennt!

Sylvie ist also schon seit zwei Monaten Single! In den vergangenen turbulenten Wochen nach ihrem Let's Dance-Aus entschied sich die Holländerin jedoch dafür, über ihre gescheiterte Beziehung zu schweigen. Nun bestätigt jedoch ihr Management die bittere Liebesnachricht: "Sylvie Meis und Charbel Aouad haben uns gebeten, Sie darüber zu informieren, dass sie sich bereits vor einigen Monaten getrennt haben. So sehr sie es sich gewünscht haben, lassen sich ihre Lebensmittelpunkte nicht so vereinbaren, wie es ein gemeinsames Leben erfordern würde", verkündet eine offizielle Pressenachricht laut Bild.