Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe – auch für Wayne Rooney (32)! Das Herz des englischen Fußballspielers hat sich besonders für kranke Kinder erwärmt. Er spendete eine absolute Megasumme an gleich drei medizinische Einrichtungen in Liverpool, Großbritannien. So brachte Wayne mit fast einer Millionen Euro die Augen der kleinen Patienten zum Strahlen!