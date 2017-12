Shitstorm für Lewis Hamilton (32)! Dieses Weihnachtsfest wird der beliebte Formel-1-Star wohl nicht so schnell vergessen. Der Grund: Ein kurzes Online-Video von den Feiertagen wurde dem Rennfahrer nun zum Verhängnis! Vor laufender Kamera kritisierte er seinen vierjährigen Neffen dafür, dass er ein Kleid trägt – und die Reaktionen seiner Follower fielen heftig aus!

Der kurze Snapchat-Clip zeigt den Jungen in einem Prinzessinnenkostüm, das er zu Weihnachten bekommen hat. Sein berühmter Onkel erklärt darin zunächst, dass er sehr traurig sei. Dann richtet er die Kamera auf den Kleinen und brüllt ihn an: "Warum trägst du ein Prinzessinnenkleid? Jungs tragen keine Prinzessinnenkleider." Ob das Video und die Reaktion des 32-Jährigen wirklich ernst gemeint waren oder ob es sich dabei nur um einen missglückten Scherz handelt, ist nicht klar. Im Netz sorgte der Ex von Nicole Scherzinger (39) damit jedenfalls für einen großen Aufschrei.