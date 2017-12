Mit süßen zehn Jahren brachte Aaron seine erste Single "Crush on you" heraus und machte fortan als kleiner Bruder von Backstreet Boy Nick Carter (37) die internationalen Bühnen unsicher. Damit lebte er schon als Kind einen echten Superstar-Lifestyle. Daher rechnete sich der US-Amerikaner auch nie ein langes Leben aus. "Ich dachte wirklich immer, ich würde spätestens an meinem 30. Geburtstag sterben. Sogar mit 13 oder 14 hatte ich ständig das Gefühl, dass ich bald sterben würde", legte der Musiker nun in einem US Weekly-Interview ein schockierendes Geständnis ab.