Bei Snapchat postete Gwen ein Foto von sich und das zeigt sie in einem ganz besonderen Outfit. Für den witzigen Schnappschuss, der backstage der "The Voice"-Finalshow entstand, trug die Power-Blondine ein schwarzes Jackett mit der Aufschrift "Sexiest Man Alive." Eine romantische Hommage an den wohl coolsten Titel, den er in diesem Jahr errungen hat. Ein Fun-Fact: Die Jacke hatte Blake zuvor in der Live-Sendung der Castingshow getragen, als Witz und Seitenhieb gegen seinen guten Kumpel und TV-Dauerrivalen Adam Levine (38), dem zwar 2013 vom People Magazine ebenfalls diese Ehre zuteilwurde, nun aber damit leben muss, dass Blake ihm in Sachen Sexappeal wohl doch in Nichts nachsteht.