Sie sieht es sportlich! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Sylvie Meis (39) in der kommenden Let's Dance-Staffel nicht mehr durch die Tanzshow führen wird. RTL wollte nach sieben Jahren neuen Wind in das Format bringen und beschloss, künftig Victoria Swarovski (24) als Gastgeberin auf das Parkett zu schicken. Im Promiflash-Interview berichtet die Holländerin nun, wie sie mit dieser beruflichen Entscheidung umgeht: "Ja, es war enttäuschend, das nicht weitermachen zu können. Aber auch da bin ich ein positiver Denker. Wenn sich eine Tür schließt, geht eine andere auf. So ist das Leben halt. Es ist wie es ist", zeigt sich die Dessousdesignerin optimistisch.