Justin Bieber (23) ist sich für nichts zu schade, auch nicht, wenn's um Mode und stylische Exkurse geht. 2017 wagte sich der Popstar – wie schon im vergangenen Jahr – an die schrägsten Looks heran. Während sein Jahr mit Bubi-Frisur und einem Klamottenmix aus lässig und cool begann, griff er zum Start seiner Südamerika-Tour kurzerhand zum Rasierer. Die Mähne kurz, Brille auf der Nase und einen Griff in den eigenen Merchandise-Shop – was soll da noch kommen? Wer Justin kennt, weiß: Es geht noch extremer. Pünktlich zum Jahresende setzte der 23-Jährige auf eine ordentliche Matte. Immerhin scheint es Selena Gomez (25) zu gefallen, mit der wagte der Biebs nämlich erst kürzlich das große Liebescomeback.