Als wäre es erst gestern gewesen: Verona Pooth (49) ist und bleibt eine Augenweide! Die Moderatorin ist mittlerweile fast 50 Jahre alt und das beste Beispiel, dass man auch als Best Agerin einfach fabelhaft aussehen kann. Was könnte nur Veronas Beauty-Geheimnis sein?

Zahnpastalächeln, strahlende Rehaugen und super in Form – damals wie heute! Bei ihr scheinen jegliche Alterungsprozesse auszusetzen, das Werbegesicht hat sich im letzten Jahrzehnt kaum verändert. Lediglich die Frisur war damals beim Filmpreis 2006 kürzer als dieses Jahr bei der Verleihung der Goldenen Kamera. Was genau ihr Rezept für ewige Jugend ist? Vermutlich ist es ein Mix aus mehreren Zutaten: Einerseits arbeitet die Zweifach-Mama sehr hart an ihrem Körper und treibt viel Sport. Gleichzeitig hat sie aber keine Angst davor, sich immer mal wieder neu zu erfinden. So hatte sie 2015 sogar blaue Haare! Und auch vor einer Zahnspange mit 48 schreckte Verona nicht zurück.