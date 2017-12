Eine schöne Blondine trifft auf vier Nerd-Freunde. So fing der TV-Hit The Big Bang Theory im Jahr 2007 an und wurde schnell zum Mega-Erfolg. Nach mittlerweile elf Staffeln und einer Spin-Off-Serie könnte der Show jetzt das Aus drohen: Sie kämpft nämlich mit miesen Quoten und internen Streitereien!