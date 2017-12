Rührende Zeilen für die wohl wichtigsten Menschen in seinem Leben! Seit neun Monaten ist One Direction-Star Liam Payne (24) Papa. Zusammen mit Freundin Cheryl Cole (34) freut sich der Brite über einen kleinen Jungen. Pünktlich zum Fest der Liebe ließ der Sänger jetzt diese aufregende Zeit Revue passieren – und richtete sich dabei mit süßen Worten an seine Liebste und seinen Sohn Bear.

In einem Newsletter an seine Fans fasste der "Bedroom Floor"-Sänger sein Jahr mit emotionalen Worten zusammen. Das berichtete jetzt The Sun. Klar, dass die Geburt seines ersten Kindes im März da an erster Stelle steht. Liam schreibt, er werde niemals vergessen, wie er seinen kleinen Jungen zum ersten Mal auf dem Arm hielt. Ihn aufwachsen zu sehen, sei einfach das Tollste für ihn. Und auch an Bears Mama richtete sich der 24-Jährige: "Cheryl ist eine unglaublich tolle Mutter für unser Baby – seit dem Tag, an dem Bear zur Welt kam. Dafür kann ich ihr einfach nicht genug danken."

Es war sein erstes Weihnachten als Papa. In einem Interview kurz vor den Festtagen plauderte der Musiker aus dem Vaternähkästchen. Geschenke würden für ihn nicht im Vordergrund stehen. Er wolle einfach nur genügend Zeit mit seinem Kleinen verbringen. Wie gefallen euch Liams Worte an Cheryl und Bear? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.

