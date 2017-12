Bereits Anfang Dezember, auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin, funkelte der extravagante Glitzerstein von Charbel nicht mehr an Sylvies Finger. Doch um das Liebes-Aus zunächst in Ruhe privat verkraften zu können, wendete die Beauty einen Trick an: Die TV-Bekanntheit ersetzte den Ring an ihrer Hand durch ein ähnliches Schmückstück! Mit derart geschmücktem Ringfinger zeigte sie auch auf einigen anderen Social-Media-Pics der letzten Wochen, ob auf diversen Instagram-Weihnachtspics vor dem Christbaum oder auf einem sexy Bild aus dem Büro. Doch vor einigen Tagen versteckte die Schönheit die Trennung nicht mehr – und glänzte auf einem Schnappschuss mit ihrem besten Freund André Borchers (30) ohne den Klunker!