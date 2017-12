Wie der Veranstalter nun mitteilte, sind die Konzerte im deutschsprachigen Raum allesamt im Juni angesetzt: Am 5. Juni 2018 wird Shakira nach Köln kommen, am 17. Juni dann nach München und am 22. Juni schließlich in Zürich gastieren. Alle bereits gekauften Tickets für die Shows behalten ihre Gültigkeit, außerdem gebe es noch Restkarten für die nahezu ausverkauften Konzerte der "El Dorado"-Worldtour. Auch Shakira selbst meldete sich jetzt noch einmal zu Wort – sie will endlich wieder auf die Bühne!