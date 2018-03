Shakira (40) ist zu krank zum Auftreten. Am 7. November sagte die Musikerin zunächst das Konzert in Köln ab, jetzt muss sie auch die restlichen Termine ihrer Europatour verschieben. Wie schon Adele (29), Sam Smith (25) oder Meghan Trainor (23) vor ihr erlitt die schöne Latina eine Blutung an den Stimmbändern und darf nicht singen. 2018 können die ausgefallenen Gigs hoffentlich nachgeholt werden.



