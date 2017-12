Hat Schauspieler Thomas Drechsel (30) etwa eine neue Rolle als heiße Krankenschwester ? Der Fernsehstar fasziniert seine Follower in den sozialen Medien momentan mit besonders witzigen Bildern – darauf trägt er eine blonde Perücke und einen engen Arztkittel. Das Outfit hat der Spaßvogel aber nicht etwa einer Serienkollegin gemopst: Er musste für seinen Part als Tuner bei GZSZ in das alberne Kostüm schlüpfen!

In der Episode vom Mittwoch wollte der humorvolle Barkeeper seiner Liebsten Lilly (Iris Mareike Steen, 26) mit der Verwandlung eine Freude machen! Denn bei dem Gewinnspiel einer fiktiven Arztserie gab es ein Meet and Greet sowie eine Amerikareise zu ergattern. Teilnahmekriterium: Eine Szene aus der Serie nachspielen. Um seine Freundin zu überraschen, schmiss sich Tuner kurzerhand in den hotten Fummel – und sein Kumpel Paul (Niklas Osterloh, 29) in eine Ärztekluft! Gemeinsam verarzteten sie ein Plastikhähnchen und nahmen das Ganze auf Video auf. Als sie für spätere Aufnahmen auch noch in ein echtes Krankenhaus einbrachen, sorgten sie damit allerdings für ordentlich Trubel!