Thomas Brodie-Sangster hat seine Liebe gefunden! Vor 14 Jahren wurde der Schauspieler mit der Rolle des Sams in "Tatsächlich ... Liebe" über Nacht zum Star. Der damals 13-Jährige spielte in dem Film den Stiefsohn von Liam Neeson (65), der sich Hals über Kopf in eine junge Austauschschülerin verliebte. Doch bei Thomas hat es im echten Leben schon vor knapp vier Jahren richtig geknistert!

Erst in diesem Jahr flimmerte das "Tatsächlich ... Liebe"-Sequel über die Fernsehbildschirme. Auch sonst läuft es karrieretechnisch für den Blondschopf weiterhin rund. So spielte er in der "Maze Runner"-Trilogie mit und mischte in zehn Episoden den Game of Thrones-Cast auf.