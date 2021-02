Seit 2003 rührt der Filmklassiker "Tatsächlich... Liebe" mit seinen Geschichten über Liebe, Freundschaft und Familie sein Publikum. Thomas Brodie-Sangster (30) war gerade mal 13 Jahre alt, als er in dem Erfolgsfilm die Rolle des kleinen Sam übernahm. Seitdem war er in zahlreichen anderen Produktionen zu sehen, darunter auch Game of Thrones oder zuletzt "Das Damengambit". Trotzdem scheint er seine erste Rolle nicht loszuwerden.

In einem Interview mit Mr Porter sprach der 30-Jährige über sein Image. Er glaube nämlich nicht daran, dass die Rolle, die ihm vor inzwischen 18 Jahren den Durchbruch bescherte, jemals wieder aus seinem Leben verschwinden wird. "Ich werde für immer als der süße kleine Junge aus 'Tatsächlich... Liebe' betitelt werden", erzählte er. "Aber damit habe ich kein Problem, das ist absolut in Ordnung", stellte er jedoch sofort klar.

Außerdem verriet Thomas, er habe es damals gehasst, am Set als Kind verhätschelt worden zu sein. Stattdessen habe er immer behandelt werden wollen wie jeder andere. "Ich habe dieses Gefühl von Verantwortung geliebt", erinnerte er sich.

Anzeige

Getty Images Thomas Brodie-Sangster bei der Premiere von "Mord im Pfarrhaus" im Vui Leicester Square, 2005

Anzeige

United Archives GmbH/ActionPress Liam Neeson und Thomas Brodie-Sangster in "Tatsächlich Liebe", 2003

Anzeige

Getty Images Thomas Brodie-Sangster auf einem "Maze Runner"-Fan Event in London, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de