Huch, wo ist denn auf einmal ihre Babykugel hin? Cathy Hummels (29) präsentierte sich in letzter Zeit immer in superstylischen Outfits. Total stolz verzaubert die brünette Beauty ihre Follower von Post zu Post, doch nun schien etwas zu fehlen – Cathy konnte dieses Mal ihre Murmel richtig gut verstecken!

In einem neueren Instagram-Beitrag präsentierte sich die Frau von Mats Hummels (29) wieder einmal strahlend schön in ihrem Schwanger-Glow. Ganz verträumt sitzt die 29-Jährige an einem Kamin und schaut auf den Boden. Doch bei vielen Followern geht der Blick sofort auf Cathys Babykugel, die kaum sichtbar erscheint. Ihre Fans sind daraufhin wild am Diskutieren, ob der Bauch nun noch vorhanden sei oder nicht. Aber das Style-Chamäleon weiß eben immer, wie man etwas in Szene setzt oder es eben gut kaschiert. So verdecken ihre Arme gekonnt das Bäuchlein und auch der Ton-in-Ton-Look hilft, es zu verstecken.