Am 19. Mai ist es endlich so weit: Prinz Harry (33) und seine Meghan Markle (36) werden heiraten. Die bürgerliche Schauspielerin wird dadurch schlagartig zur Adligen. Ihren Kleiderschrank wird sie bis dahin wohl noch an die Regeln der Royal Family anpassen müssen. Promiflash zeigt die Outfits der 36-Jährigen, auf die sie nach der Hochzeit verzichten muss!