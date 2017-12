Nach nur fünf Monaten endete das Liebesglück von Halle Berry (51) und Alex da Kid (35) bei einem gemeinsamen Urlaub auf Bora Bora . Während der Musikproduzent bereits mit einer neuen Frau anbandelt , kann die Schauspielerin ihn nicht so einfach gehen lassen – und trauert ihm ziemlich nach!

Wie die OK! unter Berufung auf den National Enquirer schrieb, soll die Amerikanerin ihren ehemaligen Lover mit Mails und Anrufen torpedieren. "Halle dachte, sie hätte Alex um den Finger gewickelt, daher fällt es ihr schwer, zu akzeptieren, dass es vorbei ist" , berichtete eine Quelle. Freunde der Zweifachmama glauben aber, dass der Hollywoodstar nicht nur mit einem gebrochenen Herzen aus dieser Beziehung rausgeht. Sie vermuten, dass die "Cloud Atlas"-Darstellerin schwanger ist! Seit Neustem würde die Schauspielerin statt figurbetonter Kleidung nur noch sehr weite Klamotten tragen. Für die Schauspielerin wäre es das dritte Kind vom dritten Mann!

Obwohl ihre vorherigen Ehen scheiterten, erhoffte sich 51-Jährige mit ihrem 16 Jahre jüngeren Ex endlich ein Happy End in Form einer glücklichen Ehe. Doch auch mit Alex wollte es nicht klappen, denn er schien ihre Beziehung nicht ernst zu nehmen. Halle habe Freunden erzählt, dass sie die Nase voll habe von der Liebe, weil sie sich jedes Mal die falschen Männer aussuche. "Sie finden, es ist keine schlechte Idee für Halle, weil sie immer von einer in die nächste Beziehung schlittert", erklärte ein Insider.