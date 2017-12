Raúl Richter (30), die Soundtracks der Shades of Grey-Filme und ein Piano – was für eine Kombi! Eigentlich kennt man den smarten Berliner ja als Schauspieler. Kurz nach Ende der besinnlichen Feiertage heizt er seinen Facebook-Fans nun aber mit einem Cover von I Don't Wanna Live Forever ein. Vor wenigen Wochen sind sich seine Follower schon bei seiner Version des "Shades of Grey"-Remixes von Beyoncés (36) Song "Crazy in Love" sicher: So talentiert macht der Hottie seinem Singledasein schnell ein Ende! "Damit hast du bestimmt schon viele Frauen rumgekriegt", kommentierte ein Nutzer Raúls Piano-Skills damals.