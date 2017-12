Pünktlich zum Jahresende zog die britische Zeitung Mail Online jetzt Fashion-Bilanz – und die hat es ordentlich in sich! Obwohl Kate in den vergangenen zwölf Monaten statt hochklassiger Designerlabels eher günstigere Marken trug, verzeichnet die werdende Dreifach-Mama Ausgaben von knapp 119.000 Pfund – umgerechnet über 134.000 Euro! Damit ist 2017 das bisher teuerste Jahr der royalen Beauty: 2016 lag das Shopping-Pensum der 35-Jährigen bei "nur" 112.000 Euro. Zu den protzigsten Looks gehörten unter anderem Kates Kleid am Hochzeitstag ihrer Schwester Pippa Middleton (34) für 17.000 Euro und ein Chanel-Dress für fast 20.000 Euro.