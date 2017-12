Einmal komplett ausradiert! Im Dezember hatte Kim Kardashian (37) ihren Fans die Wartezeit zum Fest der Liebe versüßt: Tag für Tag wurde Stück für Stück die komplette Familienweihnachtskarte des Kardashian-Jenner-Clans enthüllt. Viele Follower hatten gehofft, dass so am Ende Kylie (20) Schwangerschaft bestätigt werden würde – allerdings vergeblich. Jetzt sind alle Bilder von Kims Instagram-Account verschwunden: Gibt es da einen Zusammenhang?

Die Fotos auf ihrem Kanal sind stattdessen in Rosa, Schwarz-Weiß oder im Nude-Farbton gehalten. Wer die Aufnahmen verpasst hat, muss aber nicht traurig sein: Auf Mutter Kris' (62) oder Schwester Kourtneys (38) Profilen sind immer noch alle Pics zu sehen. Was sagt ihr zu Kims Entscheidung? Stimmt in der Umfrage ab!