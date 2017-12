Er lässt die Kinokassen am lautesten klingeln! Jahr für Jahr werden die lukrativsten Schauspieler gekürt. 2016 konnten sich gleich drei Hollywoodstars diesen Titel sichern. Kurz vor Silvester wurde jetzt der aktuelle Spitzenreiter veröffentlicht. Doch nur einer konnte in die Fußstapfen von Scarlett Johansson (33), Chris Evans (36) und Robert Downey Junior (52) treten: Vin Diesel (50)!

Mit weltweit insgesamt 1,6 Milliarden Dollar konnte der 50-Jährige den meisten Umsatz einspielen. Allein für Fast & Furious 8 blätterten die Filmfans 1,2 Milliarden Dollar hin, wie das amerikanische Finanzmagazin Forbes bekannt gibt. Da ist es kaum verwunderlich, dass sein F&F-Kollege Dwayne "The Rock" Johnson (45) mit 1,5 Milliarden US-Dollar nur knapp hinter Vin liegt. Neben dem Actionknaller war der 45-Jährige 2017 außerdem in Baywatch oder in "Jumanji: Willkommen im Dschungel" zu sehen.