Hätte sie in den australischen Busch ziehen sollen? In der satirischen Webserie "Offscreen" spielt sich Sila Sahin (32) selbst und zeigt, wie schwierig es als Schauspielerin abseits des Blitzlichtgewitters sein kann. Die 32-Jährige liefert die Idee für das neue Onlineformat: Die Story ist von ihrem Privatleben inspiriert und gibt jetzt einen überraschenden Einblick preis. In der aktuellen Folge spricht sie über eine vielversprechende Anfrage einer TV-Show à la Dschungelcamp!