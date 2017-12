Ganz wie der Vater! Der Sohn von Sängerin Pink (38) und Extremsportler Carey Hart (42) feierte am zweiten Weihnachtstag seinen ersten Geburtstag. Einen Tag später ging es für James Moon (1) schon mit Papa Carey auf die Piste zum Snowboardfahren. Scheint so, als würde auch der Nachwuchs schon schnell die actiongeladenen Sportarten für sich entdecken.

Auf Instagram teilte der professionelle Motorcrossfahrer jetzt ein Video mit seinen Followern. Darauf zu sehen: Der Sohnemann auf einem Mini-Snowboard! Und der steht schon ganz schön sicher auf dem Brett im Schnee auf dem Skigebiet "Mammoth Mountain" in Kalifornien. Und Papa fiebert ordentlich mit: "Was denkst du, Kollege? Bereit, Snowboarden zu gehen?", fragt der 42-Jährige seinen Jüngsten in dem Video. Der Einjährige strahlt in die Kamera und wippelt aufgeregt vor und zurück auf seinem Board – ein eindeutiges Ja!

Der Apfel fällt in dieser Powerfamilie also wirklich nicht weit vom Stamm. Denn auch Töchterchen Willow (6) sucht immer wieder den Adrenalinrausch! Die Sechsjährige ist nämlich jetzt schon eine kleine BMX'lerin und nimmt bereits an Rennen teil.

