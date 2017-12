Was für ein süßes Duo! Nick Jonas (25) hat ein überaus erfolgreiches Jahr hinter sich: Neben seinem Auftritt in dem neuen Film "Jumanji" an der Seite von Dwayne "The Rock" Johnson (45) wurde der Musiker mit seinem Hit "Home" auch noch für einen Golden Globe nominiert. Das Weihnachtsfest verbrachte Nick nach all den aufregenden Wochen nun aber bei seiner Familie und genoss ein paar Kuschelstunden mit seiner Nichte!

Instagram / nickjonas Nick

Auf Instagram zeigte sich der jüngste Jonas Brother am zweiten Weihnachtsfeiertag als stolzer Onkel. Auf dem Schnappschuss ist zu sehen, wie er zusammen mit seiner kleinen Nichte vor der Couch sitzt. Dazu schrieb er: "Mein Ein und Alles. Ich hoffe, ihr habt alle ein wunderbares Weihnachten!" Bei der jungen Dame auf seinem Schoss handelt es sich um die kleine Valentina – die Tochter seines älteren Bruders Kevin (30), die im Oktober vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickt hat. Doch kein Wunder, dass der Sänger so vernarrt in den süßen Fratz ist: Bei diesen großen Kulleraugen muss man einfach schwach werden!

Instagram / kevinjonas Kevin Jonas

Das kommende Jahr dürfte für den "Jealous"-Sänger ganz besonders spannend werden. Neben seiner Nominierung für einen Golden Globe ist der 25-Jährige auch im Rennen um einen Oscar. In der Kategorie "Bester Filmsong" sind derzeit noch 70 Lieder in der Auswahl für die sogenannte Shortlist. Am 23. Januar 2018 wird diese dann endlich verkündet. Regnet es vielleicht schon bald Awards für den Schnuckel?

Marcus Ingram/Getty Images for iHeartMedia Nick Jonas

