Bestätigt die schöne Blondine mit diesen Worten etwa eine mögliche Trennung von dem tätowierten Hottie? Auf Instagram lässt die 31-Jährige unter einem ziemlich freizügigen Foto jetzt nämlich ihrem vermeintlichen Ärger freien Lauf: "Männer, die rumvögeln müssen, sind für mich nichts als gebrauchte Schlüpfer. Sorry, aber ich trage keine gebrauchten Schlüpfer!" Puh – ganz schön harte Worte! Ob die wohl direkt an ihren Leebo gerichtet sind? Falls dem so ist, scheint sich der Brite offenbar einen heftigen Schnitzer in der Beziehung mit Bonnie geleistet zu haben.