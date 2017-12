An Neujahr 2017 gab die Beauty in ihrem mittlerweile nicht mehr öffentlichen Blog The Tig preis, dass sie eigentlich jedesmal die gleichen Vorsätze habe. Sie wolle aufhören, an ihren Nägeln zu knabbern, denn das sei "nicht ladylike". Außerdem möchte Meghan weniger Schimpfwörter gebrauchen: "Das Fluchen kommt in ruhigen Momenten und wird dadurch ausgelöst, dass ich überarbeitet bin oder frech werde nach ein paar Drinks." Als Mitglied der Royal Family wird sie sich solche Patzer wohl nicht mehr leisten können!