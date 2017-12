Dieser Klunker hat Geschichte! Erst kürzlich konnte man Meghan Markles (36) wunderschönen Diamanten-Verlobungsklunker zum ersten Mal bestaunen. Der Ring von Herzogin Kate (35) kann damit jedoch nicht in den Schatten gestellt werden. Nicht nur, dass das Erbstück einst an der Hand von Lady Di (✝36) strahlte – jetzt wurde eine weitere rührende Familienstory hinter dem edlen Handschmuck bekannt!

Prinz Charles (69) soll sich bei der Ringauswahl im Februar 1981 nämlich von einem royalen Erbstück inspiriert haben lassen: von einer luxuriösen Saphir- und Diamantenbrosche, die einst Queen Victoria gehörte. Prinz Albert ließ sie 1840 für seine zukünftige Braut anfertigen. Diese wurde nach Victorias Tod Charles Mutter, Queen Elizabeth II. (91), vermacht, für die diese Schmucknadel ein oft getragenes Lieblingsstück zu sein scheint. "Man sagt, dass die Brosche einen großen Einfluss auf Prinz Charles gehabt haben soll, als er zu Gerrard kam, um einen Ring für Lady Diana auszusuchen. Er wählte also einen Saphir-Cluster-Ring für sie, welcher später von Prinz William (35) an die Herzogin weitergegeben wurde", erzählte Creative Director Sara Prentice von "Garrard", dem royalen Juwelier, in einem Interview mit der Vouge.