Was für ein Allround-Talent! Sophia Cordalis (2) probiert so einiges aus: Ob als Zuckerbäckerin, Stylinghilfe für ihre Mama Daniela Katzenberger (31) oder als Nachwuchssängerin: Die Kleine zeigt in verschiedenen Lebenslagen, welche Talente in ihr schlummern. Noch Jahre vor dem ersten Schulbesuch beherrscht Sophia bereits die hohe Kunst des Zählens – und das sogar auf mehreren Sprachen!