Die Tochter von Daniela Katzenberger (31) und Lucas Cordalis (50) stellt ihre musikalischen Gene unter Beweis: Mama Dani postete kürzlich einen zuckersüßen Clip der kleinen Sophia (2), in dem sie sich selbst ein Schlafständchen singt. Aber nicht nur Kinderlieder sind schon auf der Gesangsliste der Zweijährigen: Zusammen mit Opa Costa (73), Mama und Papa übt sie schon erste Xmas-Songs und zwar gleich in mehreren Sprachen! Gegenüber Promiflash verrät die Katzen-Mama, wie klangvoll sich die Familie auf Mallorca in Weihnachtsstimmung bringt: “Das klappt nur, weil Lucas’ Familie so musikalisch ist und wir zusammen mit Costa und Sophia ganz viele Weihnachtslieder auf Spanisch, Griechisch, Englisch oder Deutsch singen – Sophia liebt das!”