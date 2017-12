Wilde Spekulationen um ihr Privatleben ist die Zweitjüngste des Kardashian-Jenner-Klans schon gewöhnt und hat eigentlich weder Zeit noch Lust, andauernd Stellung zu beziehen. Eine angebliche Schwangerschaft wollte sie dann aber doch nicht auf sich sitzen lassen. Die 22-Jährige ließ sich nicht auf lange Diskussionen ein oder gab nun ein offizielles Dementi ab: Mit einem eleganten Foto und einem passenden Kommentar nahm Kendall den Munkeleien kurzerhand den Wind aus den Segeln. Der Schnappschuss zeigt den Reality-Star in einem Cadillac-Oldtimer-Cabrio – dazu schrieb sie nur zwei Worte in bewusst auffälligen Großbuchstaben: "Mein Baby." Damit ist ihre Botschaft wohl eindeutig: Kendall braucht im Augenblick nur ein Baby – und zwar in Form eines Luxuswagens! Das Kinderkriegen überlässt sie (noch) ihren Schwestern.